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В Воронежском заповеднике задержали браконьера-рецидивиста

У нарушителя объяли незарегистрированное ружье
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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фото ссайта Воронежского заповедника

фото ссайта Воронежского заповедника

Оперативная группа инспекторов при рейдовом осмотре обнаружила на территории воронежского заповедника мужчину, который шел с охотничьим ружьем «Сайга-12». Нарушителя, который оказался жителем Воронежа, задержали. Выяснилось, что оружие не зарегистрировано и является незаконным, а сам нарушитель – уже неоднократно попадался за браконьерство на охраняемой территории.

Браконьера передали полиции. Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка. Теперь кроме очередного наказания за браконьерство, мужчине «светит» уголовная статья и за незаконное хранение оружия.

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