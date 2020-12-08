В Воронежском заповеднике задержали браконьера-рецидивиста

фото ссайта Воронежского заповедника

Оперативная группа инспекторов при рейдовом осмотре обнаружила на территории воронежского заповедника мужчину, который шел с охотничьим ружьем «Сайга-12». Нарушителя, который оказался жителем Воронежа, задержали. Выяснилось, что оружие не зарегистрировано и является незаконным, а сам нарушитель – уже неоднократно попадался за браконьерство на охраняемой территории.

Браконьера передали полиции. Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка. Теперь кроме очередного наказания за браконьерство, мужчине «светит» уголовная статья и за незаконное хранение оружия.