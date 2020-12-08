В Воронеже поймали серийного похитителя поддонов

Сотрудники одного из складских помещений в Советском районе обнаружили недостачу 320 деревянных поддонов. Ущерб оценили в 32 тысячи рублей.

Оперативники по изъятым записям с камер видеонаблюдения определили, что поддоны по ночам воровал мужчина на «Газели». 43-летнего воронежца задержали. Он признался, что продавал похищенные поддоны, а вырученные деньги тратил на личные цели.

- Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к хищению деревянных поддонов с территории склада на улице Дорожной, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За кражу мужчине грозит до пяти лет заключения.