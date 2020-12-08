Воронежцам прочитают лекции на выставке

На юбилейной выставке «Александр Бучкури: ученик и учитель» в музее имени Крамского запланирована образовательная программа.

10 декабря Валерия Меремьянина прочитает лекцию «Бучкури: Жизнь и творчество», посвященную биографии воронежского художника и графика, талантливого педагога, основателя местной академической, реалистической школы живописи. Лектор расскажет о широко известных произведениях мастера. За успехом этих картин, остались малоизвестными другие произведения художника. Какие? Об этом можно узнать на лекции.

17 декабря Галина Никулина на лекции «Александр Бучкури - ученик Ильи Репина» расскажет, как нашли компромисс передвижники и академисты, при каких обстоятельствах Илья Репин возглавил педагогическую деятельность в Академии и что почерпнул у великого мастера Александр Бучкури.

24 декабря Валерий Шакин прочитает лекцию «Ученики Бучкури». Александр Бучкури был талантливым педагогом, воспитавшим целую плеяду воронежских художников. Тонкий и чуткий наставник он прививал ученикам искреннюю и неподдельную любовь к живописи, искусству, родине. «Рисуйте просто, подходя со вниманием и без заученности к каждому рисунку, как будто вы никогда не рисовали, не будьте гордыми, не бойтесь унизиться до того, чтобы передать то, что есть в природе, работайте изо дня в день неустанно и упорно и не ради славы или корысти», - любил повторять мастер. Воронежцам расскажут об учениках Бучкури - Михаиле Лихачеве, Аркадии Васильеве, Владимире Белопольскомо, Борисе Тимине и других.

Начало лекций в 18.30. Необходима предварительная запись по телефону 255-50-81.