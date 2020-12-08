Воронежский ансамбль выступит с пианистом Борисом Березовским

9 и 10 декабря в Воронеже снова выступит известный пианист Борис Березовский. В программу войдут клавирабенд и совместное выступление с фольклорным ансамблем «Воля». В 2015 году ансамбль Воронежского института искусств под руководством Галины Сысоевой стал лауреатом первого Международного фестиваля «Музыка земли», организованного Березовским. В 2016 году воронежский коллектив принял участие в открытии фестиваля «Музыка земли» уже в качестве гостя. В 2020-м Березовский и «Воля» решили выступить вместе в Воронеже.

9 декабря фортепианный цикл Чайковского «Времена года» прозвучит в исполнении Бориса Березовского в обрамлении плясовых, хороводных, протяжных песен Воронежского края, которые представит ансамбль «Воля». Концерт посвятили 180-летию со дня рождения великого композитора.

10 декабря Борис Березовский выступит с сольной программой, где прозвучат произведения Скрябина, Равеля, Мессиана, Гершвина.

Начало концертов в 19.00.