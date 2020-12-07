Мэр Вадим Кстенин наградил специалистов Контрольно-счетной палаты Воронежа

Фото – пресс-служба мэрии

Контрольно-счетная палата Воронежа отметила 15-летний юбилей. От имени городской администрации ведомство поздравил Вадим Кстенин и вручил награды сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 7 декабря.

В КСП города было направлено официальное поздравление. В нем глава города отметил, что становление и развитие внешнего финансового контроля в Воронеже шло в русле формирования основ муниципального управления в стране и регионе. За время работы в ведомстве сложился сплоченный и высокопрофессиональный коллектив. А проверки всегда отличались «объективностью и компетентностью». Этого удается добиться в том числе и благодаря глубокому анализу, с которым подходят сотрудники КСП к своему делу.

Вадим Юрьевич, вручая награды, подчеркнул, что он, занимая различные муниципальные должности, не раз сталкивался с работой контрольного органа. И тесное взаимодействие помогло ему и коллегам из городской администрации трудиться на результат, улучшая показатели.

В торжественной обстановке из рук главы города почетные грамоты и благодарности получили десять сотрудников палаты. Отдельную награду вручили председателю Елене Литвинчук.

С юбилейных праздников и гости не уходят без подарков. В ответ Елена Станиславовна поблагодарила Вадима Кстенина за высокий уровень взаимодействия. И в подтверждение своих слов вручила ему Почетный знак «За заслуги в укреплении сотрудничества с контрольно-счетной палатой Воронежа». Такой же награды удостоилась Марина Плиева – заместитель главы администрации - полномочный представитель главы городского округа в городской Думе.