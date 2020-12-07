Воронежский Роспотребнадзор запустил горячую линию по новогодним подаркам

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустило горячую линию. Эксперты ответят потребителям на волнующие вопросы. Например, как выбрать детские игрушки, как не ошибиться с качеством сладостей, карнавальных костюмов, пиротехники. Работать горячая линия будет с 7 по 21 декабря. Об этом сообщили в ведомстве.

Воронежцы могут обращаться по бесплатному телефону 8-800-201-59-78. Звонки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Если вы не дозвонились, то, возможно, попали в перерыв. Он с 13-00 до 14-00.

Можно проконсультироваться также по поводу качества и безопасности детской одежды и обуви, детского питания. Эксперты расскажут о том, какие нормативные гигиенические требования актуальны к этим категориям товаров.

Также граждане могут обращаться по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления. Они находятся в районах области.