В Воронеже спасатели проверили толщину льда на водоемах

Фото из архива КП Фото: Сергей КУРОЧКИН

Толщину воронежского водохранилища в минувшие выходные проверили не только рыбаки, но и спасатели. Первые в воскресенье, 6 декабря, облюбовали территорию возле Вогресовского моста и хвастали первым уловом. Вторые следили за тем, чтобы на водоемах не было несчастных случаев.

Во многих местах водохранилище промерзло достаточно, чтобы передвигаться по нему было безопасно, – заключили спасатели. И сообщили об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Минусовая температура воздуха сделала свое дело. Например, толщина льда на участке в районе Адмиралтейской площади сейчас не более 9 см, а вот в Масловском затоне – 11 см.

Не стоит забывать, что опасных мест с промоинами и открытой водой на водоеме еще достаточно много. В основном они образуются у оснований мостов, в районе ТЭЦ-1, рядом с опорами ЛЭП.

Спасатели также предупредили, что безопасным для человека считается лед, толщина которого составляет не менее 10 см. Его появление станет возможным только после того, как в регионе установятся непрерывные морозные дни.