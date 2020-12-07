Приставы и сотрудники ГИБДД проведут рейды на должников в Воронеже

У семи жителей региона более 500 неоплаченных штрафов Фото: из архива "КП"

С 7 по 11 декабря ФССП совместно с сотрудниками ДПС в Воронежской области устроит рейд по неплательщикам. Их будут привлекать к ответственности за долги по налогам, кредитам, алиментам, услугам ЖКХ и автомобильным штрафам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 7 декабря.

Также приставы и стражи порядка будут вычислять владельцев транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками или регистрация на которые вовсе прекращена.

Согласно банка данных Госавтоинспекции из 2,03 млн постановлений о наложении штрафов, вынесенных сотрудниками ГИБДД в 2020 году, сейчас уплачено только по 1,8 млн постановлений или 88%. А у 7 жителей региона свыше пятисот неуплаченных штрафов, у 208 – свыше ста и у 587 – свыше пятидесяти.