Вратарь воронежского «Факела» попал в сборную тура ФНЛ

Александр Саутин. Фото: с сайта ФК "Факел"

Голкипер «Факела» Александр Саутин попал в символическую сборную 26 тура ФНЛ — последнего перед зимней паузой. В домашней игре с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области наш вратарь сыграл очень уверенно и сохранил бы свои ворота на замке, если бы не глупый пенальти на финише матча.

Напомним, «Факелу» заработанное в матче с «Чайкой» очко позволило уйти на зимний перерыв уже вне зоны вылета — на 16 месте.

Компанию Саутину в сборной тура составили в линии защиты Мехди Зеффан из самарских «Крыльев Советов», отметившийся в игре с красноярским «Енисеем» двумя голевыми передачами. Также в оборону эксперты ФНЛ выбрали Игоря Юрганова из калининградской «Балтики», победившей на выезде «Акрон» из Тольятти и оставившую свои ворота «сухими». А также Диего Малания из столичного «Велеса», выигравшего в Москве у «Торпедо».

В полузащиту вошли сразу три игрока «Краснодара-2», разгромившего «Спартак-2» с удивительным счетом — 7:0. Эдуард Сперцян в этом матче отметился хет-триком, Леон Сабуа — дублем, а Алекс Мацукатов — тремя голевыми передачами. Представитель владикавказской «Алании» Батраз Гурциев отметился победным голом в игре с ФК «Чертаново». Причем у него это был уже пятый мяч, забитый после выхода на замену. Также эксперты отметили игру полузащитника астраханского «Волгаря» Артема Погосова.

В нападении дуэт форвардов составлен из игрока ивановского «Текстильщика» Максима Бачинского, который принес своему клубу победу в матче с лидером - «Нижним Новгородом» и футболиста «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Иван в матче с «Енисеем» сделал хет-трик да еще и отдал голевую передачу.

Главным тренером сборной решили сделать рулевого «Волгаря» Виталия Панова.