Глава воронежского сельхозпредприятия дисквалифицирована за невыплату зарплаты

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Калачеевского района проверила соблюдение законодательства труда в ООО СХП ППХ «Заброденское». Как оказалось, здесь неоднократно сотрудникам задерживалась заработная плата. На момент проверки задолженность составила 1,6 млн рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 7 декабря.

Всего за сентябрь 2020 года без зарплаты оставались 109 сотрудников. При этом на расчетный счет и в кассу организации деньги поступали от реализации сельхозтоваров. Но они шли не на своевременную выплату зарплаты, а на налоги, оплату энергоресурсов, топливо, запчасти и др.

Ранее прокуратура уже фиксировала подобные нарушения на сельхозпредприятии. И Генеральный директор привлекалась к административной ответственности.

По очередному факту руководитель «Заброденское» попала под дело об административном правонарушении о невыплате зарплаты (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Мировой суд признал ее виновной. И дисквалифицировал ее на один год.