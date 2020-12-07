Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

По программе можно приобрести жильё, расположенное на сельских территориях России:

- на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

- на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита:

- для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей;

- для остальных регионов России — 3 млн рублей.

Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк: « Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы возобновили приём заявок в августе — и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жильё по льготной ставке от 2,7% годовых.»

Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.