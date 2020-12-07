В ходе рейда «Пешеход» наказали 68 воронежцев

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двухдневный рейд «Пешеход» прошел накануне в Воронеже. Экипажи Госавтоинспекции региона дежурили на улицах областного центра, в том числе и на аварийных участках.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 декабря, к административной ответственности привлекли 68 нерадивых пешеходов. Несмотря на постоянные предупреждения, правоохранители «застукали» их переходящими дорогу или в неположенном месте, или на запрещающий сигнал светофора.

Среди нарушителей оказались и 106 водителей. Они упорно не хотели предоставлять преимущества пешеходам.

В Госавтоинспеции области напомнили, что на улицах Воронежа немало участков, где больше всего происходит ДТП с участием пешеходов. Среди них регулируемые и нерегулируемые перекрестки с оборудованными пешеходными переходами. Нередко правила не соблюдают сами пешеходы. В спешке они игнорируют не только красный свет светофора, но и в упор не видят госинспектора. Для того, чтобы напомнить о правилах ПДД, проводятся постоянные рейды «Пешеход».

С начала года в Воронеже произошло 1077 дорожных аварий, 57 человек погибло, 1330 получили различные травмы.