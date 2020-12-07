Курьер из службы доставки пырнул ножом прохожего в Воронеже

Курьер из службы доставки еды ножом порезал человека. Инцидент произошел в воронежском ЖК «Цветной бульвар» в Коминтерновском районе в субботу, 5 декабря. В данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

– В данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ), – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленником оказался доставщик еды. В этот день он развозил заказы. По предварительной информации, пострадавший не был клиентом службы доставки. Поскольку заказ так и не был доставлен по адресу, куда направлялся курьер. Возможно, что оппонентом оказался прохожий или кто-то из знакомых – информация не разглашается.

Как сейчас чувствует пострадавший, тоже пока неизвестно.