В Воронежской области выгодное объявление о продаже автомобиля оказалось ловушкой мошенников

В Эртильском районе в 48-летний местный житель на сайте «Авито» увидел объявление о продаже машины «ВАЗ-2121». Мужчина связался с продавцом. Цена ему показалась крайне привлекательной, поэтому он не побоялся в качестве предоплаты перевести незнакомцу 20 тысяч рублей через мобильный банк. Вот только после этого продавец перестал выходить на связь, а объявление о продаже было удалено.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к их совершению, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Помните, что нужно внимательно изучать текст объявления, встречу с продавцом или покупателем нужно назначать в безопасном и людном месте и уж тем более не нужно давать предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки. Нельзя передавать свои личные данные – паспорт или банковские карты. Также нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, по ним могут находиться вирусы. Заранее загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки.