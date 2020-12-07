В Воронеже участок на улице Чапаева площадью 1,08 гектара еще раз выставят на аукцион

Евгений Хамин весьма красочно высказался о нынешнем состоянии участка по адресу: улица Чапаева, 68Б, Фото: со страницы Евгения Хамина в Фейсбуке.

Аукцион на покупку участка по адресу: улица Чапаева, 68Б, видимо, будет признан несостоявшимся. Иначе расценить эмоциональный пост основателя одноименной группы компаний Евгения Хамина в Фейсбуке нельзя.

Весьма пространный рассказ Евгения Николаевича в двух словах сводится к следующему. Хамин выразил недоумение, что через пять дней после аукциона неожиданно возник документ, предусматривающий расширение охранной зоны объекта культурного наследия «Водонапорная башня», располагающемся на участке на улице Чапаева, местами до 200 метров. Что делает невозможным запланированное ранее на этом месте строительство. Ранее площадь охранной зоны была значительно меньше — 71 «квадрат».

Далее Евгений Хамин весьма красочно охарактеризовал нынешнее состояние участка: «хаотичные, аварийные, в том числе незаконные, бесхозные строения, бездорожье, грязь и настоящий «шанхай». А территорию возле «Водонапорной башни» назвал на данный момент «общественно доступным бесплатным туалетом».

В итоге бизнесмен, посетовав, что из-за поменявшихся требований не сможет привести этот участок в порядок, фактически отказался от победы на аукционе. Заявив, что надеется на возврат задатка в 7 миллионов рублей от проводившей торги государственной организации Дом.РФ.

В управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области заявили, что новый документ об охранной зоне никак не связан с прошедшим аукционом и является итогом обычной плановой работы.

В организации Дом.РФ отреагировали на решение группы компаний Хамина готовностью провести новый аукцион возможно с некоторой корректировкой стартовой цены участка. При этом возвращать залог в 7 миллионов там не собираются.

Напомним, аукцион, итоги которого теперь, скорее всего, пересмотрят, выиграл бывший бизнесмен Александр Матурин, действовавший в интересах ГК Хамина. Он заявил о готовности заплатить за имущественный комплекс 141,2 миллиона рублей при начальной цене в 36 млн. 973 тысячи. Представитель ООО «Специализированный застройщик «РИК», за которой стоит ДСК, остановился на предложении 140,8 млн. А ООО «Билд Развитие» застройщика Сергея Гончарова в этой гонке оказалось на третьем месте. В этой организации готовы были купить этот участок за 135,7 миллионов.

Очевидно, у двух «призеров» аукциона сохранились коммерческие интересы в отношении участка на Чапаева. И высока вероятность, что в новом аукционе они тоже будут участвовать.

Надо сказать, что скандал с участком на улице Чапаева развивается на фоне скандальной ситуации с бывшим хлебозаводом № 1. Комплекс зданий старинной мельницы на его территории уже разрушили, и только после этого приняли решение признать его объектом культурного наследия. Губернатор Александр Гусев, комментируя эту ситуацию, анонсировал кадровые изменения в профильном управлении, так долго рассматривавшее вопрос о старинном здании.