Сбившему трех человек воронежскому участковому продлили домашний арест на месяц

Фото предоставлено СУ СКР по Воронежской области.

Железнодорожный районный суд в очередной раз продлил меру пресечения 24-летнему полицейскому Владимиру Шейкину. Молодой страж порядка в июне попал в смертельное ДТП на Ленинском проспекте. Его иномарка врезалась в толпу людей возле магазина. Пока идет следствие, он пробудет под домашним арестом еще месяц – до 8 января. Информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе райсуда.

Согласно мере пресечения, Владимиру Шейкину разрешено в определенные часы прогуливаться возле своего дома.

Напомним, иномарка «Тойота», за рулем которой находился участковый, вечером 9 июня 2020 года, примерно в 19:50 на скорости вылетела на тротуар у дома № 169. Под колесами авто оказались трое пешеходов.

В результате аварии погибли двое. 42-летний мужчина умер на месте. Еще две женщины, 42-летняя жительница Эртиля и 71-летняя из Воронежа, в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. Первая через два дня скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть».

Участковый изначально находится под домашним арестом. Сразу после ДТП следователи ходатайствовали в суде о том, чтобы заключить его в СИЗО. Но суд принял во внимание, что у Владимира была беременна женаы.