В Воронеже перенесли Общероссийский день приема граждан на другую дату

Воронежские власти рассказали о переносе Общероссийского дня приема граждан. Ранее он был запланирован на 14 декабря 2020 года. Об этом сообщили в облправительстве сегодня, 7 декабря.

Причина переноса ежегодного мероприятия - высокий риск инфицирования COVID-19 среди не только жителей нашего региона, но и всей страны. С таким предложением выступило Правительство РФ. Уточняется, что инициативу поддержало Управление Президента России по работе с обращениями граждан и организаций.

Новую дату его проведения пока не называют. О ней сообщат дополнительно.

Напомним, что Общероссийский день приема граждан традиционно проводится в декабре. Приурочен он ко Дню Конституции РФ. Как правило, граждан принимают в приемных президента по всей стране, во всех федеральных органах власти и в соответствующих территориальных.