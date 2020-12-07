В Воронеже пьяная компания избила и обокрала молодого таксиста

22-летний житель Хохольского района работает водителем такси. Недавно ему выпал заказ - забрать клиентов у многоэтажки по улице Героев Сибиряков. На назначенном месте к автомобилю подошли пьяные мужчины. Разговор сразу не задался. Да и молодой водитель решил ответить...

В итоге завязалась драка. Сказалось численное большинство. Пьяные заказчики несколько раз ударили водителя, отобрали у него 5 тысяч рублей и мобильный телефон. С этой добычей они и ушли.

Оперативники быстро нашли грабителей: ими оказались 26 и 30-летние жители Воронежа. Их задержали по местам проживания. Похищенный мобильный телефон был изъят во время одного из обысков.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.