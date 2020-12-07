Воронежцы просят УК покормить голубей, прогнать собак и усмирить шумных соседей

Фото - архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пресс-центре ЖКХ назвали ТОП-5 самых необычных заявок от жильцов многоэтажек в управляющие компании. Свои просьбы собственники квартир оставляли в личных кабинетах. Новый онлайн-сервис заработал в мае 2020 года.

Как пояснили в пресс-центре за семь месяцев УК, входящие в группу «ПИК-Комфорт», получили и выполнили уже 5440 заявок. Заявки жители Воронежа отправляли с телефона. Они сразу же поступали в управляющую компанию в программу, которая уже распределяла их на свободного специалиста. Выполнение их жестко отслеживалось, в том числе по срокам.

Конечно же, чаще всего жители многоэтажек сообщали об аварийных ситуациях, замене лампочек в подъезде, неисправности ступенек или козырьков, кровли, межпанельных швов.

Но иногда в УК поступали и нестандартные обращения.

Так, одна из жительниц многоэтажки по ул. Фридриха Энгельса попросила прогнать голубей, облюбовавших крышу. А другая – из МКД по ул. Ворошилова, наоборот, накормить их. Горожанка переживала, что пернатые голодают. Женщине пояснили, что УК обслуживает дома, а кормить птиц могут сами жители.

Несколько заявок поступало от жителей Железнодорожного, Коминтерновского и Левобережного районов с просьбой прогнать бездомных собак. Чаще всего рядом с домами были расположены строящиеся объекты, сараи или заброшенные здания. Такие заявки УК перенаправляет в управы районов.

Ну и одна из самых распространенных заявок, которая должна направляться участковому, о привлечении к ответственности шумных соседей.

ТОП самых необычных заявок замыкает просьба жителя сделать ремонт в квартире соседа. В помещение сквозь вентиляцию из неблагополучной квартиры попадает неприятный запах.

В пресс-центре ЖКХ напомнили, что управляющая компания не имеет права вмешиваться в жизнь собственников МКД, убирать мусор из квартир или делать в них ремонт за счет «первой строки».

– Эти деньги предназначены для текущего ремонта и содержания общего имущества дома: подъездов, подвалов, чердаков. При этом, если к нам поступают заявки «не по адресу», мы всегда разъясняем жителям, в чьей компетенции находится решение вопроса, – пояснил технический директор УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Антон Михайлов.