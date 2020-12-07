В Воронеже полицейские помогли пожилому водителю заменить колесо

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже полицейские оказали помощь водителю, который застрял на дороге из-за сломанного колеса. Они съездили с мужчиной в шиномонтажную мастерскую, а потом помогли сделать замену. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 7 декабря.

Инспекторы заметили стоящий на «аварийке» у дома 12 по улице Ленина автомобиль «Хендай Элантра» в воскресенье. Рядом пожилой мужчина безуспешно пытался остановить проезжающие мимо машины. Лейтенантам полиции Игорю Панову и Роману Гвозденко он пояснил, что сломалось колесо.

Как назло, «запаска» тоже оказалась неисправной. Инспекторы на патрульном автомобиле отвезли мужчину в шиномонтаж. Колесо ему там отремонтировали. По возвращении стражи порядка помогли и с заменой, чтобы автомобилист смог продолжить движение. Водитель поблагодарил полицейских за неравнодушие и помощь.