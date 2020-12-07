В центре Воронежа владельца «Пентагона» оштрафовали за самовольный ремонт здания

В этом здании, по данным областных чиновников, незаконно делали ремонт. Фото: со страницы управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области ВКонтакте.

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия сообщили о результатах проверки в отношении владельца здания по адресу: проспект Революции, 8, в народе называемом «Пентагон». Там располагается воинская часть, в которой действует крайне строгий пропускной режим.

Тем не менее чиновникам управления удалось выяснить, что военные по-тихому сделали в здании ремонт. Какое им дело до этого, спросите вы? Просто здание является объектом культурного наследия регионального значения. И называется в реестре «Среднетехническое училище имени Петра I». В таких старинных домах нельзя затевать масштабный ремонт без согласования с этим региональным ведомством. В данном случае его не было.

В итоге хозяина здания - территориальное управление имуществом Министерства обороны России — в рамках административного дела оштрафовали на 100 тысяч рублей.

А теперь вопрос на засыпку. Почему же если в управлении не побоялись наказать такую серьезную армейскую структуру, у его специалистов не хватило духу отстоять старинную мельницу на хлебозаводе № 1? Видимо, вопрос этот останется без ответа. Тем более, что губернатор Александр Гусев недавно анонсировал кадровые оргвыводы по поводу нынешнего руководящего состава управления.