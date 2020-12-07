В Воронеже мужчина угнал автомобиль, чтобы немного погреться

На днях вечером 26-летний воронежец на автомобиле «ВАЗ-2115» подъехал к аптечному павильону на улице Хользунова. Оставив ключи в замке зажигания, молодой человек ненадолго отлучился за покупками. Но вернувшись к месту парковки, хозяин уже не обнаружил свою машину. Пришлось звонить в полицию.

Оперативники опросили потерпевшего и возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Вскоре пропавший автомобиль удалось найти. А потом и самого угонщика. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 44-летний житель Семилукского района.

Мужчина признался, что проходил мимо заведенного автомобиля и решил погреться. Воспользовавшись оставленным в замке ключом, он проехал непродолжительное расстояние, после чего закрыл автомобиль, выбросил ключи и сбежал. Оправдаться мужчина попытался тем, что был в это время пьян.

Автомобиль изъят. Скоро он будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас угонщик находится в изоляторе.