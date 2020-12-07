По Воронежем суд дал хулигану два года условно за уличную драку

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежцу, устроившему драку в Бобровском районе, дали два года условно. Об этом сообщили в районном суде сегодня, 7 декабря.

Как было установлено, 37- летний житель Воронежа приехал в гости в Бобров. Там напился и решил прогуляться по городу. Только вот в какой-то момент «веселое» настроение ни с того, ни с сего сменилось гневом. В людном месте, заприметив не понятно по какой причине не понравившегося ему оппонента, решил из хулиганских побуждений ударить его. В судебном процессе выяснилось, что он «умышленно, беспричинно, в присутствии свидетелей» два раза ударил мужчину по лицу, а когда тот упал на асфальт, продолжил его бить ногами. В результате у потерпевшего констатировали ушиб головного мозга тяжелой степени.

В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Вину свою он признал и раскаялся. Вынося приговор, суд учел, что он ранее не был судим, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Также мужчина не может менять постоянное место жительства без уведомления сотрудников УФСИН. Ну и каждый месяц должен будет у них «отмечаться».