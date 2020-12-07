В Воронеже наполовину перестал светиться новый переход на Переверткина

Теперь подсвечена только половина "зебры" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Всего несколько дней в Воронеже проработал новый подсвеченый пешеходный переход на улице Переверткина. Уже в воскресенье, 6 декабря, горожане обнаружили, что "зебра" светится только наполовину – до разделительной полосы. Неужели переход так быстро сломался, удивились воронежцы.

В пресс-службе мэрии эту версию опровергли, пояснив, что идет отладка оборудования. Первоначально освещение охватывало только сам переход. Теперь же, по задумке чиновников, подсвеченную зону расширят на метр с каждой стороны, чтобы "зебра" стала заметнее для водителей и пешеходов.

Напомним, переход на улице Переверткина у лицея №3 засветился 2 декабря. До конца года оборудование работает в тестовом режиме.