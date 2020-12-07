Фермер из Воронежа подделал документы, чтобы получить грант на 560 тысяч рублей

До 6 лет тюрьмы грозит 38-летнему жителю Воронежа: главу фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Он предоставил в уполномоченный орган фиктивные документы на получение гранта на развитие бизнеса. Мужчина указал в заявке, что имеет рынок сбыта изготавливаемой им мясной продукции. В подтверждение предъявил фиктивный договор поставки мяса одному из предпринимателей города. В результате бизнесмен получил около 560 тысяч рублей.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно направлено в Ленинский районный суд города Воронежа для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.