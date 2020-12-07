В Воронежской области мужчина убил бывшую жену, а потом застрелился

Трагедия случилась в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем в субботу, 5 декабря, в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района выяснение отношений на улице Садовой закончилась настоящим кошмаров. 49-летний хозяин дома поругался с 50-летней бывшей женой. И взвинтил себя до того, что схватил охотничье ружье. Его он направил на бывшую супругу и выстрелил ей в живот. А потом направил ствол на себя. И тоже стрельнул в живот.

Себя мужчина убил сразу. А вот его бывшая жена некоторое время оставалась жива. Шокированная кровавой драма дочь, находившаяся в это время в доме (получается, что жуткая «разборка» происходила у нее на глазах) позвонила своей сестре. Та вызвала скорую. Врачи забирали женщину еще живой, но пути в больницу она умерла.

Обстановка в доме говорит, что асоциальными элементами его жители уж точно не были. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Наши сотрудники вместе с полицейскими провели осмотр места ЧП, назначен комплекс судебных экспертиз,, изъято ружье, допрашиваются свидетели, – рассказал и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.

Скорее всего, если во время расследования не выяснят каких-либо новых обстоятельств, уголовное дело закроют в связи со смертью убийцы.

Напомним, утром 5 декабря в селе Нижний Мамон случилась еще одна трагедия. На улице Бульварной сгорела комната в жилом доме. На пожаре погибла 93-летняя женщина.