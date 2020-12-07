Коронавирус в Воронежской области: к 7 декабря еще 12 человек умерли, заразились 376

Число жителей региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 36 952 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 36 952. То есть только за последние сутки заболевание подтвердилось еще у 376 человек. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Выросло и число выздоровевших - до 34 778. То есть за последние сутки выписали 398 пациентов. К сожалению, увеличилось и количество летальных исходов - до 957. То есть зафиксировано еще 12 смертей от коронавируса.

В Воронежской области действует самоизоляция для местных жителей 65 лет и старше. Не рекомендуют выходить на улицу беременным. Зрителям запрещено посещать спортивные соревнования. Однако недавно в режим внесли послабление: разрешены очные собрания собственников квартир для решения вопросов управления домами.

Также ранее назвали самые «коронавирусные» районы Воронежской области.