В Воронежской области уровень безработицы снизился до 3,5%

В пресс-службе правительства Воронежской области 7 декабря сообщили об очередном снижении числа безработных в регионе. Тех, кто официально не может никуда устроиться, сейчас насчитывается 41,7 тысячи человек против 43 тысяч неделей ранее. Уровень безработицы - 3,5% (3,7% неделю назад).

Ранее мы рассказывали, как в Нововоронеже 32-летний мужчина в середине апреля обратился в уполномоченные органы, чтобы его признали безработным и начислили соответствующее пособие. При оформлении выплат его предупредили, что в случае трудоустройства он обязан оповестить об этом центр занятости. В августе мужчина, устроившись на работу, решил скрыть эту информацию, чтобы и дальше получать выплаты.