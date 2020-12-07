В Воронеже синоптики изменили прогноз: морозы без снега продлятся надолго

Мороз и солнце бодрят, но без снега уже начинают надоедать. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воронежском гидрометцентре изменили прогноз. К сожалению, не в радостную сторону. Снега в ближайшей перспективе по-прежнему не предвидится. А вот прогнозируемого ранее значительного потепления в конце недели, как выяснилось, ждать не стоит. Напротив, в ее середине днем будет даже теплее, чем ближе к выходным.

- На погоду по-прежнему оказывает влияние сибирский антициклон. Морозы без снега продлятся, как минимум, до 15 декабря, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Дальше антициклон будет потихоньку разрушаться. И по идее ему на смену должны прийти более теплые циклоны с осадками. Но когда они его прогонят, пока сказать сложно. Стоит напомнить, что до температурных рекордов декабря сейчас очень далеко. Взять к примеру хотя бы сегодняшний день. 7 декабря 1959 года зафиксировали температуру в -32,4 градуса. Это пока рекорд. А сейчас дискомфорт прежде всего дает сочетание голой морозной земли с сильным ветром.

Во вторник, 8 декабря, ночью синоптики прогнозируют пасмурную погоду при -13 градусах. Днем значительно потеплеет - до -2. Из-за туч будет выглядывать солнце.

В ночь на среду, 9 декабря, будет чуть теплее, чем сутками ранее, - -11 градусов, но так же пасмурно. Днем снова при переменной облачности метеорологи обещают -3.

Ночью в четверг, 10 декабря, опять луны не будет видно из-за туч и похолодает до -13 градусов. Днем будет то солнечно, то пасмурно при -5.

В ночь на пятницу, 11 декабря, снова ясной погоды можно не ждать, при этом по-прежнему будет холодно - -13. Днем столбик термометра, как и сутками ранее, поднимется до -5 градусов. Солнце будет то выходить из-за туч, то снова в них скрываться.