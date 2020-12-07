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На новом полигоне в Воронежской области гранатометчиков учат ведению конфликтов в городских условиях

Особое внимание военнослужащие уделят способам скрытного передвижения
Олег ИВАНОВ
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Цели на максимальном расстоянии будут поражать гранатами повышенной бронепробиваемости

Цели на максимальном расстоянии будут поражать гранатами повышенной бронепробиваемости

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

На новом полигоне «Криница» в Воронежской области впервые проходят практические стрельбы с использованием ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать в уничтожении бронетехники условного противника. Они будут практиковаться в квалификации цели и расчете расстояния до нее с поправками на внешние условия.

В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать в уничтожении бронетехники условного противника

В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать в уничтожении бронетехники условного противника

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Цели на максимальном расстоянии будут поражать гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий пройдет в темное время с использованием приборов ночного видения.

Особое внимание военнослужащие уделят способам скрытного передвижения, а также современному опыту ведения локальных военных конфликтов в городских условиях.

В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать в уничтожении бронетехники условного противника

В течение месяца гранатометчики будут совершенствовать в уничтожении бронетехники условного противника

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

- На завершающем этапе сборов с военнослужащими проведут комплексные контрольные занятия в целях определения степени их боевой выучки и готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения. Кроме того, в каждом соединении будут проведены соревнования, в ходе которых будут выявлены лучшие снайперы и гранатометчики, - отметили в пресс-службе Западного военного округа.