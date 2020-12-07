В райцентре Воронежской области водитель «семерки» врезался в «МАН» и погиб

Врачи скорой уже не могли ничем помочь - водитель легковушки погиб на месте. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 6 декабря, в 18.20 на дороге в Таловой недалеко от дома № 117 на улице Чапаева 67-летний местный житель, руливший «семеркой», выехал на правую обочину. Там он врезался в грузовик «МАН». Пожилой мужчина погиб на месте ДТП. Шофер грузовика, 36-летний житель Таловского района, серьезных травм не получил.

Полицейские разбираются, почему водитель «семерки» совершил маневр, стоивший ему жизни.

Всего 6 декабря в Воронежской области случилось 96 ДТП. Большая часть из них приходится на Воронеж — 83. В районах области аварий произошло значительно меньше — 12. И только одно ДТП зарегистрировали на федеральной трассе. В пяти авариях погиб один человек, четыре получили серьезные травмы.

Из грубых нарушений правил можно отметить большое число превышений скорости — на этот раз 2024 случая. Инспекторы ГИБДД остановили 25 пьяных водителей. А на красный свет ехали аж 206 автолюбителей.