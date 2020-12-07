Воронежская область немного поднялась в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Воронежская область набрала 44,9 балла из 100 возможных в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек. Исследование опубликовали 7 декабря. Его подготовило агентство РИА Рейтинг на основе таких показателей, как потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным. Исследователи опирались на данные Росстата и Генпрокуратуры.

Использованы показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространенности вредных привычек.

Однако если в прошлом году наш регион занимал 67 место, то сейчас немного поднялся - на 66-ое. Для сравнения соседняя Тамбовская область оказалась на 5 месте (83,2 балла), Орловская - на 7-ом (80,6), Липецкая - на 31-ом (66,3), Белгородская - на 38-ом (62,1), а Курская на 40-ом (59).

В тройке лидеров Чеченская республика (100 баллов), республика Дагестан (99,2) и республика Ингушетия (87,1). Замыкают рейтинг республика Хакасия (18,8 баллов), Сахалинская область (18,1) и Магаданская область (15).