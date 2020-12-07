Сбер поздравил всех волонтёров страны с праздником

В Сбере четыре года подряд проводится конкурс социальных проектов. За это время его награды получили более 40 лауреатов. Так банк выявляет лучшие волонтёрские проекты среди сотрудников и рассказывает о них коллегам.

Начинающих и опытных волонтёров объединяет платформа «Волонтёры Сбербанка». На ней можно обмениваться информацией, запустить свой проект или подключиться к уже существующим. Сейчас на платформе зарегистрировано более 6 тыс. человек. Только в этом году к ней присоединилось более 2 тыс. участников.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк: ” Близкие каждому волонтёру ценности — эмпатия, помощь другим, командность, социальная ответственность — формируют ДНК Сбера и нашу корпоративную культуру. Они дают нашим сотрудникам энергию и вдохновляют их на добрые дела, которые меняют к лучшему не только Сбер, но и мир вокруг.”

Волонтёры Сбера решают различные задачи. Организуют развивающие и профориентационные занятия для детей-сирот и детей с особыми потребностями, помогают людям с инвалидностью и людям в трудной жизненной ситуации, ветеранам и труженикам тыла, онкобольным, сохраняют окружающую среду и заботятся о бездомных животных.

Особая гордость Сбера — совместная с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» программа развития финансовой грамотности у воспитанников детских домов и интернатов. Поскольку такие дети не пользуются деньгами и почти не имеют личных вещей, им очень сложно освоиться во взрослом мире после выхода из детдома, они часто становятся жертвами мошенников. Волонтёры учат ребят разумно обращаться с деньгами и планировать личный бюджет. После прохождения обучающих занятий в рамках специальной программы, по результатам диагностики финансовое поведение (в разрезе навыков) улучшилось на 30%.

Накануне праздника, 4 декабря, в Воронеже состоялась онлайн-встреча сотрудников Сбербанка и руководителей экологического движения РазДельный Сбор. Экологическое движение «РазДельный Сбор» — это сообщество людей, которые считают внедрение раздельного сбора отходов обязательным для развития общества ответственного производства и потребления, для улучшения состояния окружающей среды и качества жизни человека. Деятельность движения стимулирует появление и развитие новой системы обращения с отходами в России, основанной на принципах 3R (reduce, reuse, recycle - уменьшай, используй повторно, перерабатывай), и формирует осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам.

В планах этой организации создание доступной инфраструктуры раздельного сбора отходов путем создания единого ресурсного центра для перераспределения ресурсов и отходов, а также создание центра экологического просвещения населения.