В Центральном парке Воронежа заработал каток

Каток работает с 13 часов с четырьмя 30-минутными перерывами. Фото: centralniy-parkvrn.ru

В Центральном парке Воронежа, в народе чаще называемом "Динамо", заработал каток. Об этом сообщили в обслуживающей его организации.

Покататься на коньках можно будет в четыре временных промежутка: с 10.00 до 12.30; с 13.00 до 15.30; с 16.00 до 18.30 и с 19.00 до 21.30. 30-минутные перерывы будут делать для очистки катка. Детям до шести лет можно кататься бесплатно. Со школьников там берут 100 рублей, со взрослых - 150.

Кроме того, уже залит лед на катке в парке "Алые паруса" в Левобережном районе. До его открытия осталось ждать недолго, пока организаторы продолжают решать некоторые технические вопросы.