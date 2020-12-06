В Воронеже из-за брошенной в коляске девочки проверяют всех мам, родивших в 2019 году

Хотя девочке уже нашли приемных родителей, уголовное дело об оставлении ее в опасности продолжают расследовать. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Стало известно о странных звонках, в ходе которых незнакомые люди просили женщин сделать ДНК-тесты. В одном случае на улице Шендрикова в Советском районе предлагающим сделать это людям, представившимся полицейскими, пошли навстречу. У мамы годовалого ребенка взяли тест и уехали.

В другом случае женщина в Ленинском районе отказалась открывать дверь незнакомцам, так как была одна. Ей в ответ якобы пригрозили принудительным приводом.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что это не очередная уловка мошенников. Полицейские работают по уголовному делу, связанному с оставлением в опасности 1,5-годовалой девочки, найденной брошенной в коляске на улице Писарева. Напомним, на днях стало известно, что ребенку нашли приемных родителей.

- Сотрудники полиции проводят проверку по поручению нашего следователя, ведущего это дело, - рассказали в региональном СУ СК. - При этом женщин к тесту не принуждают. Идти на него или нет, они решают сами. В интересах следствия просим их сделать тест.