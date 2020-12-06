В Воронеже после драки в магазине одного из торговых центров пришлось вызывать скорую

Полицейские разбираются, надо ли привлекать к ответственности более удачливого участника драки. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В субботу, 5 декабря, в спортивном магазине одного из воронежских торговых центров случилась драка. Сцепились двое ровесников. 30-летние мужчины бились не на шутку. Один из них в итоге сумел нанести другому травму, из-за которой пришлось вызывать скорую. Очевидцы также вызвали полицию.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что проводят проверку, в ходе которой выясняют, из-за чего началась драка. Также нужно подождать заключения врачей, насколько тяжелы травмы попавшего в больницу мужчины. От этого зависит, насколько серьезной может быть ответственность второго участника драки.