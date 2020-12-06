В Воронеже женщину, хотевшую купить щенка, мошенник лишил 15 тысяч рублей

В субботу, 5 декабря, в полицию обратилась 42-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что 4 декабря в 10 часов она увидела в интернете на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенка. Она позвонила по указанному там телефону.

«Продавец» попросил ее перевести 15 тысяч рублей за собачку на реквизиты электронного кошелька. После того, как женщина послала деньги, телефон «хозяина щенка» замолчал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- 5 декабря случилось еще два похожих преступления с использованием интернета или телефона, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - В очередной раз напоминаем, что нужно тщательно перепроверять всю информацию в Сети или полученную во время звонка незнакомца. Ни в коем случае нельзя соглашаться на какие-то операции с вашими финансами. А если вас все-таки обманул мошенник, не откладывая, звоните по телефонам 02 или 112. Чем раньше вы сообщите о совершенном в отношении вас преступлении, тем больше будет шансов поймать аферистов.