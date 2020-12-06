В начале рабочей недели в Воронежской области обещают морозы до -20 градусов

Для картины сказочного леса не хватает снега. Фото: Мария ЛЕНЦ

Воронежские синоптики опубликовали метеобюллетень, из которого следует, что морозы в отдельных районах области усилятся. Температура может упасть до -20 градусов.

Ранее в Воронежском гидрометцентре сообщали, что самый сильный холод сейчас стоит на востоке области - в Борисоглебском и Поворинском районе. Там в низинах и вероятны 20-градусные морозы. Усугубляет ситуацию то, что там нет снега.

Голая земля сейчас и в Воронеже. Но там в ближайшие три дня новой рабочей недели температура даже ночью не опустится ниже -13 градусов.

Ранее из-за холодов в Воронежской области объявили штормовое предупреждение.