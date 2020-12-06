В Воронеже открыли кардиологическую "горячую линию"

Звонить на телефон "горячей линии" можно по будням с 8.00 до 14.00. Фото: vk.com/hospital36

В поликликике областной клинической больницы № 1 начал работать телефон "горячей линии" для людей с проблемами с сердцем. По нему дают консультации специалисты областного кардиологического диспансера. Туда могут позвонить жители нашего региона, у которых обнаружили сердечно-сосудистые патологии. А также люди, у которых наблюдаются осложнения после лечения коронавируса. Если у вас после выздоровления от COVID-19 развилась одышку, появились боли в области сердца, вы с трудом переносите физическую нагрузку, это повод обратиться к кардиологу.

По телефону 8-958-649-45-02 "сердечники" могут получить консультацию кардиолога, кардиохирурга или аритмолога, а также записаться на прием. Причем не на виртуальный, а на обычный.

Звонить на "горячую линию" можно по будням с 8.00 до 14.00.