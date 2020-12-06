Воронежский «Факел» сыграл вничью с сельской «Чайкой» и ушел на зимний перерыв вне зоны вылета

Героем матча с "Чайкой" мог стать Андрей Разборов. Но все испортил пенальти в конце матча. Фото: с сайта ФК "Факел"

Последний матч перед зимним перерывом (и первый в истории Воронежа проходивший в декабре) для «Факела» запомнится упущенной победой.

Игра проходила в равной борьбе с большим количеством острых моментов. Обе команды, и «Факел», и «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области преодолели кризис. И за их соперничеством зрителям было бы интересно понаблюдать на стадионе. Если бы они там были. Но Центральный стадион профсоюзов был пуст — в Воронежской области действует запрет на посещение спортивных соревнований из-за ситуации с коронавирусом.

Несмотря на то, что порой казалось, мячу больше некуда деваться, кроме как в ворота (игроки обеих команд, причем не вратари, по разу выносили его, уже готовящегося юркнуть в сетку), первый тайм обошелся без голов. Во втором все могла решить ошибка игрока «Чайки», неудачно сбросившего головой футбольный снаряд не своему вратарю, а нападающему «Факела» Разборову. Андрей подарок принял, обвел голкипера и послал мяч уже в пустые ворота — 1:0 на 69 минуте.

Удержать победный счет не удалось. На 89 минуте уже на выходе из штрафной, похоже, все-таки зацепили игрока «Чайки». Пенальти реализовал Савичев. Не легендарный, конечно, забивший победный гол бразильцам в финале Олимпиады 1988 года. Но тоже кое на что способный. По крайней мере не дрогнуть и принести своей команде очко. А их, между прочим, могло быть и три. Уже в финале игры футболисты «Чайки» создали убойный момент, но оборона «Факела» все же справилась.

Добытое очко позволило «Факелу» уйти на зимний перерыв вне зоны вылета. Благодаря выездному поражению «Динамо-Брянск» от омского «Иртыша» - 0:1. Итог первого круга — 28 очков в активе и 16 место.

Впереди 27 февраля 2021 года выездной матч с ФК «Оренбург», идущим на третьей строчке турнирной таблицы. Очков у этой команды почти вдвое больше, чем у «Факела» - 54.

- В последних матчах действовали организованно и агрессивно и в атаке, и в обороне, часто применяли прессинг. Начали забивать и зарабатывать очки. Плюс — то, что на зимний перерыв ушли вне зоны вылета, - подвел итог первой и большей части сезона главный тренер «Факела» Олег Василенко. - В межсезонье у нас запланированы три сбора. Первый начнется 11 января.