На пожаре под Воронежем погибла женщина

На месте пожара работали восемь сотрудников МЧС, приехавшие на двух машинах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности пожара в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района. Он случился на улице Бульварной около 9.30 в субботу, 5 декабря.

- После тушения пожара в сгоревшей комнате обнаружили тело женщины 1927 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Причины ее смерти и возникновения пожара выясняют специалисты, работавшие на месте ЧП.

Напомним, в тушении пожара участвовали восемь сотрудников МЧС, приехавших на двух машинах. Огонь удалось ликвидировать в 10.00. В результате возгорания в жилом доме 5x4 метра были повреждены пламенем мебель и стена на площади три квадратных метра.