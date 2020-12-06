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На пожаре под Воронежем погибла женщина

Причины возгорания еще предстоит установить
Юрий КОЗЛОВ
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На месте пожара работали восемь сотрудников МЧС, приехавшие на двух машинах.

На месте пожара работали восемь сотрудников МЧС, приехавшие на двух машинах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности пожара в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района. Он случился на улице Бульварной около 9.30 в субботу, 5 декабря.

- После тушения пожара в сгоревшей комнате обнаружили тело женщины 1927 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Причины ее смерти и возникновения пожара выясняют специалисты, работавшие на месте ЧП.

Напомним, в тушении пожара участвовали восемь сотрудников МЧС, приехавших на двух машинах. Огонь удалось ликвидировать в 10.00. В результате возгорания в жилом доме 5x4 метра были повреждены пламенем мебель и стена на площади три квадратных метра.

ЧП