Коронавирус в Воронежской области на утро 6 декабря: 12 умерших и новый рекорд по заразившимся

Число больных коронавирусом в Воронежской области все больше с каждым днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в воскресенье, 6 декабря, в региональном оперативном штабе дали цифры по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. К сожалению, поводов для оптимизма по-прежнему нет. Установлен очередной рекорд по количеству заболевших - заразились 375 человек (на утро 5 декабря их было 373). Воронежская область по этому показателю по-прежнему входит в десятку худших в России. В ней наш регион находится на девятом месте. Всего с момента начала эпидемии в Воронежской области коронавирусом заболели 36576 человек.

По умершим данные регионального и федерального оперативного штабов расходятся. По версии местного управления Роспотребнадзора, COVID-19 за сутки свел в могилу 12 жителей нашей области, а на сайте Стопкоронавирус.РФ висит еще более пугающая цифра - 19 (пятое место по России). Впрочем, ранее статистика отличалась в обратную сторону - региональный оперштаб отчитывался о большем количестве смертей, чем федеральный. Возможно, некоторая информация "наверх" поступает с опозданием. Если довериться региональной статистике, жертвами коронавируса стали уже 945 наших земляков.

В то же время 451 человек за сутки выздоровел. Это пятое место по России. Всего победивших болезнь в нашем регионе стало 34 380. Надо, однако, не забывать, что среди победивших болезнь есть и те, у кого коронавирус определели по компьютерной томографии (КТ). А в статистику по зараженным входят только те, у кого COVID-19 диагностировали методом ПЦР.

Напомним, с 30 ноября средние школы Воронежской области вернулись к очной форме обучения. Возможно, это и совпадение, но замедлившиеся было темпы заражения снова возросли. Новые рекорды по заболевшим фиксируют каждый день. В то же время студенты ведущих воронежских вузов по-прежнему находятся на "дистанте".

В Воронежской области действует самоизоляция для местных жителей 65 лет и старше. Не рекомендуют выходить на улицу беременным. Зрителям запрещено посещать спортивные соревнования. Однако недавно в режим внесли послабление: разрешены очные собрания собственников квартир для решения вопросов управления домами.