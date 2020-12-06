Под Воронежем домушница взломала оконную решетку и «обнесла» дом

Есть женщины в русских селениях! Только вот обладание недюжинной силой жительница села Пески Павловского района направила не на благие дела, а на совершение преступления.

33-летняя дама решила «обнести» соседский дом. Убедившись, что хозяев нет и за ней никто не наблюдает, она попыталась проникнуть внутрь через окно. Препятствием оказалась установленная на нем решетка. Немного повозившись, она выломала ее, выставила окно и забралась в жилище. Из ценного нашла строительные инструменты и похитила их. Ущерб составил 21 530 рублей.

Позже воровку вычислили полицейские.

Как сообщили в Панинском районном суде 4 декабря, обвиняемой вынесли приговор. Она осуждена на один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.