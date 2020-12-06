В Воронежской области мужчина украл из кармана собутыльника сотовый телефон

Два года условно получил житель Россоши, отправивший в нокаут своего собутыльника и укравший у него из кармана шортов телефон. Об этом сообщили в россошанском райсуде 4 декабря.

Инцидент произошел в городе Россошь в июне. Тогда злоумышленник отдыхал дома у своего приятеля. Во время пирушки между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева гость ударил своего оппонента кулаком в голову. Тот упал без сознания. Тогда пьяный приятель решил украсть торчащий из его кармана сотовый телефон. Зачем-то ему понадобилась старая модель «Itel A52 Lite» стоимостью 2800 рублей.

Суд признал россошанца виновным в краже и назначил ему два года условного осуждения с таким же испытательным сроком.