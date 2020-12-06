Под Воронежем сгорел дом: есть пострадавший

Пожар удалось ликвидировать через 28 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 5 декабря, около 9.30 загорелся дом в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района. Пожар бушевал на улице Бульварной.

- После сообщения о ЧП, поступившего в 9.32, на место возгорания выезжали два отделения пожарной части № 35 — восемь человек на двух машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Пламя удалось полностью ликвидировать в 10.00. В ходе пожара в жилом доме 5x4 метра были повреждены огнем мебель и стена на площади три квадратных метра. По оперативной информации, есть пострадавший. Причины пожара еще предстоит выяснить.