Воронежские художники заняли призовые места на конкурсе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На III конкурсе художественного творчества имени Климова сразу несколько студентов Воронежского художественного училища стали победителями в разделах «живопись» и «графика».

Картину «В землянке» четверокурсника Ярослава Маркина в разделе «живопись» отметили первым местом в номинациях «эскиз тематической картины», «портрет» и вторым в номинации «натюрморт».

Второкурсница Наталья Антиликатор с картиной «Натюрморт с бутылкой» завоевала первое место в разделе «живопись» в номинации «натюрморт».

Бэлла Гасиева (4 курс) с картиной «Мужской портрет» заняла второе место в разделе «графика» в номинации «портрет».

Второкурсник Дмитрий Корольков и его картина «Забытый зонтик» заняли в разделе «живопись» второе место в номинации «натюрморт» и третье - в номинации «эскиз тематической картины».

Еву Лейс (2 курс) за картину «За рисованием» отметили первым местом в разделе «живопись» в номинации «эскиз тематической картины».

Аполлинария Соколова (2 курс) с картиной «В аэропорту» заняла второе место в разделе «живопись» в номинации «эскиз тематической картины».

Второкурсницу Валерию Петреченко за картину «Натюрморт с тыквой» отметили третьим местом в разделе живопись в номинации «натюрморт».

Кроме того, студент Ярослав Маркин также стал финалистом конкурса «Прохоровское поле», который в ноябре завершился в Белгороде - жюри высоко оценило его работу «Зима 1943 года».