Воронежец нашел на улице банковскую карту и оплатил ею продукты и спиртное на 18 тыс рублей

Жительница Воронежа потеряла пластиковую карту. А мобильный банк подсказал 46-летней женщине, что с нее сняли более 18 тысяч рублей.

Оперативники получили данные, в каких торговых центрах происходило снятие средств, и по записям с камер видеонаблюдения, расположенных в этих объектах, отследили, кто расплачивался карточкой.

37-летнего рецидивиста задержали, он признался, что нашел банковскую карту на улице, и поскольку просто снять деньги в банкомате без знания пароля невозможно, решил воспользоваться находкой для оплаты продуктов питания и спиртных напитков, ведь при оплате покупки меньше 1000 рублей пин-код не требуется.

Мужчине грозит за кражу до шести лет заключения.