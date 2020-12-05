Жительница Воронежской области после пьянки угнала машину своего парня

28-летний житель Лисок, проснувшись, не обнаружил ключей от машины, да и самого автомобиля «Рено Логан» не оказалось на парковке. Днем накануне он выпивал в своей квартире с подругой. Потом уснул. А когда проснулся - машины не было.

Знакомый мужчины на одной из улиц увидел, что девушка с подругой врезались в столб, бросили разбитую машину и скрылись. Когда 27-летнюю подозреваемую, ранее неоднократно судимую за подобные угоны, задержали, она призналась, что хотела "продолжить праздник", поэтому отправилась "кататься".

Теперь ей придется ответить за очередной угон.