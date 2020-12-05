Житель Воронежской области устроился на работу и продолжал получать пособие по безработице

В Нововоронеже силовики выявили факт мошенничества при получении социальных выплат.

32-летний мужчина в середине апреля обратился в уполномоченные органы, чтобы его признали безработным и начислили пособие по безработице. При оформлении выплат его предупредили, что в случае трудоустройства он обязан оповестить об этом центр занятости. В августе мужчина, устроившись на работу, решил скрыть эту информацию, чтобы и дальше получать выплаты.

- С конца августа по конец сентября мужчина незаконно получил 15 000 рублей пособия. За мошенничество при получении выплат ему грозит арест до четырех месяцев, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.