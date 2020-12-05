Воронежский театр оперы и балета отменил три декабрьских спектакля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета отменил в декабре три спектакля. Не будут показаны опера «Евгений Онегин» 6 декабря, опера «Царская невеста» 19 декабря, а также балет «Жизель» 20 декабря.

В администрации театра отметили, что отменили спектакли по техническим причинам. Можно сдать билеты, если вы успели их купить.

Билеты, приобретенные в кассе театра, подлежат возврату в театральную кассу по адресу: пл. Ленина, 7, в период до даты показа отмененного спектакля. Если покупка была оплачена картой, необходимо карту иметь при себе. Телефон ответственного сотрудника для справок: 255-39-27.

Если покупка билетов осуществлялась через интернет у официального билетного агента театра bezantrakta.ru, правила возврата билетов опубликованы на официальном сайте сервиса.